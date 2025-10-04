Sociales

Cadam Motor Show abre sus puertas para el 0km

La exposición bajo techo más grande del país, cuenta con más de 11.000 m2, donde se exhiben más de 40 marcas y 300 modelos de automóviles, camionetas, tanto para transporte de personas y de cargas, furgones y motocicletas, con una variedad en la motorización: gasolina, diésel, flex, híbridos y eléctricos.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 01:00
CADAM 03-10-2025 EMPRESARIALES GUSTAVO MACHADO
Los visitantes a la XXVIII Cadam Motor Show podrán acceder a planes de financiación y beneficios especiales ofrecidos por bancos, cooperativas y las propias concesionarias presentes.

Julio Hernández, Miguel Carrizosa, el embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, y el viceministro de Mipymes del MIC, Gustavo Giménez Fernández.
La Expo Cadam Motor Show se realiza en el nivel -3 de Paseo La Galería, de 10:00 a 22:00.

Bernardo García y Andrés Carfagna.
Daniel Park Lee, Didier Arias, Javier Zuccolillo y Alberto Aquino.
José González Rahi, Fiorella Ferrari, Leslie Rodríguez y Jorge Villate.
Ricardo Carrizosa y Juan José Bosio.
Jorge Alcaraz, Belén Barrios, Katherine Villamayor, Augusto González y Fernando Escobar.
Lorenzo Amarilla, Natalia Báez, Lorena Rojas, Fabrizio Caballero y Gabriela Campiz.
