Cadam Motor Show abre sus puertas para el 0km

La exposición bajo techo más grande del país, cuenta con más de 11.000 m2, donde se exhiben más de 40 marcas y 300 modelos de automóviles, camionetas, tanto para transporte de personas y de cargas, furgones y motocicletas, con una variedad en la motorización: gasolina, diésel, flex, híbridos y eléctricos.
Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 01:00
Los visitantes a la XXVIII Cadam Motor Show podrán acceder a planes de financiación y beneficios especiales ofrecidos por bancos, cooperativas y las propias concesionarias presentes.
La Expo Cadam Motor Show se realiza en el nivel -3 de Paseo La Galería, de 10:00 a 22:00.