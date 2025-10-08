Sociales

XVIII Festival Mundial del Arpa reunió a virtuosos músicos

Luego de cuatro exitosas jornadas en la Casa de la Integración, concluyó la XVIII edición del Festival Mundial del Arpa en Asunción, un encuentro internacional que fusionó tradición y vanguardia. El programa ofreció repertorios sinfónicos y auténticas raíces populares, con artistas de varios continentes y el virtuosismo de figuras mundiales. El evento rindió un emotivo homenaje al maestro Nicolás Caballero, reconocido por su innovación en el arpa paraguaya y su humildad.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 01:00
Jorge Srur, Ana Scappini y Sixto Corbalán.
Jorge Srur, Ana Scappini y Sixto Corbalán.FERNANDO ROMERO 02-10-25 SOCIALE
La 18ª edición del Festival Mundial del Arpa se realizó en la Casa de la Integración.
La 18ª edición del Festival Mundial del Arpa se realizó en la Casa de la Integración.
Édgar Leguizamón, Amalia Garcete y María del Mar Leguizamón.
Édgar Leguizamón, Amalia Garcete y María del Mar Leguizamón.
Rito Pedersen junto con Ignacio López.
Rito Pedersen junto con Ignacio López.
Olga Gallego y Carmen Soliz.
Olga Gallego y Carmen Soliz.
Toshiko Sandoval junto con Ledy Vega.
Toshiko Sandoval junto con Ledy Vega.
Alcides Ovelar, Gabriela Monjes, Carmen Monjes y Juanjo Corbalán.
Alcides Ovelar, Gabriela Monjes, Carmen Monjes y Juanjo Corbalán.
Mariana de Cáceres junto con Mathias Cáceres.
Mariana de Cáceres junto con Mathias Cáceres.
Daniel Lird y Carmen Martínez.
Daniel Lird y Carmen Martínez.
Enlace copiado