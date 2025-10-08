XVIII Festival Mundial del Arpa reunió a virtuosos músicos

Luego de cuatro exitosas jornadas en la Casa de la Integración, concluyó la XVIII edición del Festival Mundial del Arpa en Asunción, un encuentro internacional que fusionó tradición y vanguardia. El programa ofreció repertorios sinfónicos y auténticas raíces populares, con artistas de varios continentes y el virtuosismo de figuras mundiales. El evento rindió un emotivo homenaje al maestro Nicolás Caballero, reconocido por su innovación en el arpa paraguaya y su humildad.