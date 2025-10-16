Colosos de la Tierra premió a los árboles más imponentes del Paraguay en 2025

En Rakiura, miembros del directorio de A Todo Pulmón, representantes de medios, marcas aliadas y figuras públicas marcaron presencia en la premiación 2025 de Colosos de la Tierra. La gala rindió homenaje a la majestuosidad de los bosques nativos y al compromiso de empresas, comunidades y amantes de la naturaleza que hacen del país un ejemplo de conservación.