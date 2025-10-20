Sociales

Morbidelli desembarca en Paraguay con elegancia e innovación italiana

Directivos de Inverfin, representantes de Morbidelli y destacados invitados del mundo empresarial, social y motor se dieron cita para celebrar la llegada oficial de la emblemática marca italiana al país. Con historia, innovación y diseño, Morbidelli busca abrir un nuevo capítulo en el motociclismo paraguayo con el sello inconfundible del estilo italiano.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 01:00
Walter González, category manager de motos en Inverfin y Rafael Cáceres, jefe de la marcas Benelli y Morbidelli, junto a Mario Weichselberger, director comercial.
Pedro Valiente y Micky Pepermans.
Claudio Toledo, Konrad Rempel y Arnaldo Zarza.
Diego Torres y Arturo Noguez.
Liliana Chávez y Jhonatan Quintana.
Mariano Benegas y Heraldo Pérez.
Rosanna Mieres y Gustavo Insaurralde.
Cinthia Gosling, Dahiana Arévalos y Carolina Gutiérrez.
