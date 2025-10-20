Morbidelli desembarca en Paraguay con elegancia e innovación italiana

Directivos de Inverfin, representantes de Morbidelli y destacados invitados del mundo empresarial, social y motor se dieron cita para celebrar la llegada oficial de la emblemática marca italiana al país. Con historia, innovación y diseño, Morbidelli busca abrir un nuevo capítulo en el motociclismo paraguayo con el sello inconfundible del estilo italiano.