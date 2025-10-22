Sociales

Automotor inauguró su nuevo Centro Logístico de Lubricantes en Limpio

Automotor celebró la apertura de su moderno Centro Logístico de Lubricantes en Limpio, un hito que refuerza su capacidad operativa y posiciona a la empresa como referente en eficiencia y logística sostenible. El evento permitió a los invitados conocer las instalaciones, diseñadas con tecnología de última generación para optimizar la distribución de productos estratégicos, como los lubricantes Repsol.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 01:00
Anahí Méndez, Ibán Bascones y Rodrigo Torrent.
Juan Giménez, José Encina, Luis Martínez y Santiago Roa.
Humberto Miranda y Daniel Galeano.
Jorge Ortiz y Martín Zuluaga.
José Carlo Bogarín y Juan José Guicharrousse.
