Automotor inauguró su nuevo Centro Logístico de Lubricantes en Limpio

Automotor celebró la apertura de su moderno Centro Logístico de Lubricantes en Limpio, un hito que refuerza su capacidad operativa y posiciona a la empresa como referente en eficiencia y logística sostenible. El evento permitió a los invitados conocer las instalaciones, diseñadas con tecnología de última generación para optimizar la distribución de productos estratégicos, como los lubricantes Repsol.