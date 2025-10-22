Sociales

Paseo Rosario By Oga marcó su inicio con la palada inicial del edificio

Con una elegante ceremonia de palada inicial, el Grupo Oga dio inicio a su segundo gran desarrollo en Paraguay: Paseo Rosario By Oga. El evento reunió a autoridades, aliados estratégicos y referentes del sector, celebrando una propuesta que combina innovación, confort y sostenibilidad para el crecimiento urbano de la zona.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 01:00
Natalia Sosa, directora comercial; Alberto Aragonés, presidente Grupo Oga; Félix Durán, vicepresidente Grupo Oga; Luciano Mayoral, director financiero; Ignacio Cid, director técnico, y Juan Chaves, director de obras.
Natalia Sosa, directora comercial; Alberto Aragonés, presidente Grupo Oga; Félix Durán, vicepresidente Grupo Oga; Luciano Mayoral, director financiero; Ignacio Cid, director técnico, y Juan Chaves, director de obras.
Ronald Svarcas, Tamara Arriola, Belén Zárate y Daniel Guerrero.
Liz Argüello y Noelia Silva.
Monserrat Cáceres, Karen Gorostiaga, Paola Flores y Cecilia Rumich.
Carlos Ayala, Karina Sanabria y Guillermo Zavala.
