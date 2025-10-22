Paseo Rosario By Oga marcó su inicio con la palada inicial del edificio

Con una elegante ceremonia de palada inicial, el Grupo Oga dio inicio a su segundo gran desarrollo en Paraguay: Paseo Rosario By Oga. El evento reunió a autoridades, aliados estratégicos y referentes del sector, celebrando una propuesta que combina innovación, confort y sostenibilidad para el crecimiento urbano de la zona.