Sociales

Santa Clara impulsa concienciación con “October Rosé”

Santa Clara Medicina Prepaga realizó el evento exclusivo “October Rosé” en el marco de su campaña anual de concienciación por el cáncer de mama. El encuentro, celebrado en el Centro de Experiencia Showroom de Santa Clara, ofreció una cata de vinos rosados para agasajar a profesionales médicos por su labor. La actividad reforzó el compromiso de la empresa con la prevención y el cuidado de la salud.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 01:00
Rodrigo Colmán, Alicia Guanes, Noelia Aquino y Luis Salomón.
Rodrigo Colmán, Alicia Guanes, Noelia Aquino y Luis Salomón.SILVIO ROJAS
José Maciel, Sakura Kojima, Diego Collante y Santiago Miño.
José Maciel, Sakura Kojima, Diego Collante y Santiago Miño.
Beatrice Luraschi junto con Carlos Villagra.
Beatrice Luraschi junto con Carlos Villagra.
Alison Palacios, Diego de Isasa, Claudia Leite y Elizabeth Duarte.
Alison Palacios, Diego de Isasa, Claudia Leite y Elizabeth Duarte.
Rocío Duarte, Nery Rodríguez y Sanie Mendoza.
Rocío Duarte, Nery Rodríguez y Sanie Mendoza.
Mónica Espínola y Tomohiro Igaue.
Mónica Espínola y Tomohiro Igaue.
Limpia Ojeda junto con Javier Pereira.
Limpia Ojeda junto con Javier Pereira.
“October Rosé” se realizó como parte de la campaña anual de concienciación sobre el cáncer de mama.
“October Rosé” se realizó como parte de la campaña anual de concienciación sobre el cáncer de mama.