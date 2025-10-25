Santa Clara impulsa concienciación con “October Rosé”

Santa Clara Medicina Prepaga realizó el evento exclusivo “October Rosé” en el marco de su campaña anual de concienciación por el cáncer de mama. El encuentro, celebrado en el Centro de Experiencia Showroom de Santa Clara, ofreció una cata de vinos rosados para agasajar a profesionales médicos por su labor. La actividad reforzó el compromiso de la empresa con la prevención y el cuidado de la salud.