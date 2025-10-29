El “Té Rosa” de las damas diplomáticas

La Asociación de Damas y Cónyuges del Cuerpo Diplomático realizó con éxito la segunda edición del evento benefico “Té Rosa” en el marco de la campaña Octubre Rosa. El encuentro, que promovió la lucha contra el cáncer de mama, reunió a socias y amigas en el salón Madame Lynch en el Gran Hotel del Paraguay. La jornada, marcada por la solidaridad y el humor de Diana Frutos, incluyó un desfile de Norma Röh. Parte de lo recaudado se destinó a la Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca).