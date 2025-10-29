Sociales

El “Té Rosa” de las damas diplomáticas

La Asociación de Damas y Cónyuges del Cuerpo Diplomático realizó con éxito la segunda edición del evento benefico “Té Rosa” en el marco de la campaña Octubre Rosa. El encuentro, que promovió la lucha contra el cáncer de mama, reunió a socias y amigas en el salón Madame Lynch en el Gran Hotel del Paraguay. La jornada, marcada por la solidaridad y el humor de Diana Frutos, incluyó un desfile de Norma Röh. Parte de lo recaudado se destinó a la Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca).

Por ABC Color
29 de octubre de 2025 - 01:00
Jociani de Latorre, Adriana de Ramírez y Laura Sánchez.
El “Té Rosa” es organizado por la Asociación de Damas y Cónyuges del Cuerpo Diplomático.
Claudia Rumich, Melva De Gracia-Han, Maris Llorens y Patricia Duarte.
Marcela Bacigalupo, Jennifer Baldock e Irma Llano.
Lucy Arraya, Cecilia Lima, Ana Helena y María Lupinacci.
Lilian Lebrón, Pelusa de Ruiz, Cristina Pillonel y Hilda Rieder.
Luz Arredondo, Leanne Cannon y Alejandra Quintanilla.
