30 de octubre de 2025 - 01:00

“Serenata Rosa” en conmemoración de la guarania

Norah Giménez, Jennifer Baldock, Macarena Villalonga, Pablo González, Graciela Rodríguez y Teresa Sosa.
La Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca) realizó la “Serenata Rosa 2025” para celebrar los “100 Años de la Guarania” y promover la detección temprana del cáncer de mama. El evento benéfico consistió en una cena show en el Club Centenario. Lo recaudado financiará programas de diagnóstico y apoyo psico-oncológico para más de 500 personas vulnerables.

Adriana de Ramírez, María Victoria Sosa, Marcela Bacigalupo, Hilda Rieder y Carolina Castaños.
Luz Borja, Fátima Cabrera, Angie Duarte, Alicia Pomata, Carmen Borja, Fanny Benítez y Jenny Sanabria.
"Serenata Rosa" organizado por FUNCA se realizó en el Salón Socios Veteranos de la Guerra del Chaco del Club Centenario.
