“Serenata Rosa” en conmemoración de la guarania

La Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca) realizó la “Serenata Rosa 2025” para celebrar los “100 Años de la Guarania” y promover la detección temprana del cáncer de mama. El evento benéfico consistió en una cena show en el Club Centenario. Lo recaudado financiará programas de diagnóstico y apoyo psico-oncológico para más de 500 personas vulnerables.