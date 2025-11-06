Sociales
06 de noviembre de 2025 - 01:00

Petrobras encendió la pasión del Transchaco Rally 2025

Jaqueline de Mauro, Alfredo de Mauro, Raúl Zapag, Jorge Zacarías y Ana Royg. SILVIO ROJAS

Petrobras fue protagonista del arranque del Transchaco Rally 2025, acompañando la gran fiesta del motor con activaciones, música y mucha energía en sus estaciones de servicio. La marca celebró junto a fanáticos, invitados y pilotos, reafirmando su vínculo con el automovilismo y su espíritu de superación constante.

Por ABC Color
Norma Morínigo, Catherine Vargas, Rossana Ledezma y Sandra Da Silva.
Víctor Rempel, Jesús Fernández y Berthold Penner.
Bernardo Barboza, Antonia González, Cinthia Forcado, Anne Samudio y Waldis Ramírez.
José Cristaldo, Edgardo Idoyaga y Marcelo Cristaldo.
Alexis Aguilera y Daisy Fernández.
Lizzette Páez junto con Christian y Amanda Ortiz.
Andrés Ayala, Viviana Molas, Maira Sosa y David Vargas.
Lourdes Rejala, Leti y Vivi Hrisuk junto con Marian Sanabria.
