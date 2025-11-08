Vendôme inauguró nueva tienda en Asunción

Vendôme, referente en moda multimarca, inauguró su nueva tienda en el Paseo La Galería. El espacio fue diseñado para ofrecer una experiencia de compra sofisticada, destacando una curaduría de marcas de prestigio internacional como Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. La apertura contó con un ambiente exclusivo que permitió a los asistentes conocer de primera mano las propuestas de moda de la temporada, reflejando el compromiso de Vendôme con la excelencia y la elegancia.