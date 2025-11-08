Sociales
08 de noviembre de 2025 - 01:00

Vendôme inauguró nueva tienda en Asunción

Andrea Benítez y Esteban Cáceres.
Vendôme, referente en moda multimarca, inauguró su nueva tienda en el Paseo La Galería. El espacio fue diseñado para ofrecer una experiencia de compra sofisticada, destacando una curaduría de marcas de prestigio internacional como Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. La apertura contó con un ambiente exclusivo que permitió a los asistentes conocer de primera mano las propuestas de moda de la temporada, reflejando el compromiso de Vendôme con la excelencia y la elegancia.

Por ABC Color
La nueva tienda Vendôme, está ubicado en el Nivel 1 del Paseo La Galería.
Ezequiel Canclini y Fernando Talavera.
Elizabeth de Rubín y Arturo Rubín.
Raúl Fanego y Tobías Santacruz.
Ana Aranda, Susana Vera, Macarena Britos y Laura López.
Clotilde Escobar, Rocío Rojas, Lilian Silawka y Noelia Lobos.
Gisselle Ruiz, Lizel Setrini y Rita Ayala.
