Sociales
13 de noviembre de 2025 - 01:00

Cabal inauguró la tercera edición de su tradicional Copa 2025

Raúl Alvarenga, Amanda De Tone y Raúl Castillo.
Con un ambiente de entusiasmo y camaradería, Cabal Paraguay dio inicio a la tercera edición de la Copa Cabal 2025 en el Complejo Tavarelli. El torneo reunió a 26 equipos de entidades del sector, promoviendo la integración, la vida saludable y el espíritu cooperativo entre clientes, aliados y colaboradores.

Por ABC Color
Hugo Díaz, Augusto Cardozo y Nery Candia.
Facundo Filártiga y Natalia Lovera.
Sebastián Colmán y Jhonatan Ibarra.
Juan José Villalba y Alejandro Arico.
Rodrigo Sanabria, Diego Arce y Ángel Rojas.
María Julia Soteras, Nélida Bobadilla y María Roa.
Gustavo Lugo, Rodrigo López y Adrián Capdevila.
Benito Balbuena, Heriberto Gamarra y Ovidio Quiñonez.
