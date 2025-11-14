Noche de arte y magia con “Ribereña” y “El amor brujo”

El Espacio Cultural Staudt se vistió de gala para recibir “Ribereña”, obra de Neneco Norton y Alcibiades González Delvalle, junto a “El amor brujo”, de Manuel de Falla. Bajo la dirección del maestro Jesús Ayllón, destacados artistas líricos brindaron una velada que unió la esencia paraguaya y el espíritu español.