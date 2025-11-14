Sociales
14 de noviembre de 2025

Noche de arte y magia con “Ribereña” y “El amor brujo”

Ribereña de Alcibiades Gonzalez,Iturbe 333 c/ Mariscal Estigarribia.hoy 01 de onviembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Jesús Ayllón y Mercedes Benítez.Pedro Gonzalez

El Espacio Cultural Staudt se vistió de gala para recibir “Ribereña”, obra de Neneco Norton y Alcibiades González Delvalle, junto a “El amor brujo”, de Manuel de Falla. Bajo la dirección del maestro Jesús Ayllón, destacados artistas líricos brindaron una velada que unió la esencia paraguaya y el espíritu español.

Por ABC Color
Dr. Manuel Viedma y Dra. Emma Paoli de Viedma.
Melissa Morales junto con Jorge, Feliciana y Rafael Valdez.
Alejandra Raggio y Sergio Duarte Masi.
Bárbara Gómez y Ryam Mussi.
Esteban Rapetti, Gloria Piñánez, Ana María Badai y Adán Villalba.
Ariel Zayas y Rossana Barreto.
Rosa Orué y José Mongelós.
Alejandra Meza y Ángeles Molinas.
