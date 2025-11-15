120 años de historia: Laboratorios Catedral honró su legado junto con la comunidad médica

En un emotivo y formativo evento, Laboratorios Catedral conmemoró sus 120 años de trayectoria con el recuerdo de sus inicios y las historias de las generaciones de familias que colaboran en la compañía desde hace décadas. Además, como broche de oro y para reafirmar su compromiso con la educación médica en el país, la firma invitó al reconocido Dr. Adrián Cormillot, quien dictó una charla magistral sobre enfermedades crónicas y bienestar integral. De esta forma, la empresa reunió a profesionales de diversas áreas de la salud, investigadores e invitados especiales.