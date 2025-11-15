Sociales
15 de noviembre de 2025 - 01:00

120 años de historia: Laboratorios Catedral honró su legado junto con la comunidad médica

120 AÑOS DE FARMACIA CATEDRAL. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 13-11-2025
Lic. Gabriel Ávila, Dr. Adrián Cormillot, Dra. Elizabeth Valinotti, Dra. Fabiola Romero, Dr. Óscar Vicente Scavone, Ing. Felipe Resck y Dra. Helen López.

En un emotivo y formativo evento, Laboratorios Catedral conmemoró sus 120 años de trayectoria con el recuerdo de sus inicios y las historias de las generaciones de familias que colaboran en la compañía desde hace décadas. Además, como broche de oro y para reafirmar su compromiso con la educación médica en el país, la firma invitó al reconocido Dr. Adrián Cormillot, quien dictó una charla magistral sobre enfermedades crónicas y bienestar integral. De esta forma, la empresa reunió a profesionales de diversas áreas de la salud, investigadores e invitados especiales.

Por ABC Color
Raúl Alen, Eduardo Dentice, Cristhian Delvalle, Julián Ramírez y Gabriel Miltos.
Raúl Alen, Eduardo Dentice, Cristhian Delvalle, Julián Ramírez y Gabriel Miltos.
Carlos Valia, Ariel Bascarutti, Rossana Mora y Jorge Jara.
Carlos Valia, Ariel Bascarutti, Rossana Mora y Jorge Jara.
Juan Cardozo, Osmar Adorno y Marcelo Valdez.
Juan Cardozo, Osmar Adorno y Marcelo Valdez.
Chantal Agüero y Dr. Julio Mazzoleni.
Chantal Agüero y Dr. Julio Mazzoleni.
Pablo Ortiz, Myriam Cabriza y Amilcar Sena.
Pablo Ortiz, Myriam Cabriza y Amilcar Sena.
Juan y Víctor Muñoz.
Juan y Víctor Muñoz.
Deisy Paredes, Azucena Cabral, Dr. Marcos Martínez y Augusto Centurión.
Deisy Paredes, Azucena Cabral, Dr. Marcos Martínez y Augusto Centurión.