Noche Azul para concientizar sobre el cáncer de próstata

El mes de la concientización del cáncer de próstata, considerado como la segunda causa de muerte en hombres en Paraguay, fue destacado con la tradicional “Noche Azul.” El evento, organizado por el Dr. Raúl Fanego en Lobo Bar Cervecero, incluyó una charla de los urólogos Dr. Adolfo Morínigo y Dra. Débora Egea. Amigos e invitados especiales compartieron el brindis para impulsar la prevención, cerrando con sorteos y regalos.