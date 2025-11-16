Sociales
16 de noviembre de 2025 - 01:00

Noche Azul para concientizar sobre el cáncer de próstata

Chan López y Raúl Fanego.
El mes de la concientización del cáncer de próstata, considerado como la segunda causa de muerte en hombres en Paraguay, fue destacado con la tradicional “Noche Azul.” El evento, organizado por el Dr. Raúl Fanego en Lobo Bar Cervecero, incluyó una charla de los urólogos Dr. Adolfo Morínigo y Dra. Débora Egea. Amigos e invitados especiales compartieron el brindis para impulsar la prevención, cerrando con sorteos y regalos.

Fernando Ramírez, Manuel Caballero y Luis Serra.
Óscar Morel y Guillermo Pusineri.
Axel Huber, Fito Morínigo y Juanchi Echeverry.
Gustavo Diaz de Vivar, Martín Vera Caballero y Tobías Santacruz.
Víctor Flores, Santiago Mendoza y Juan Da Silva.
Raquel Franco y Fabricio Collazo.
Débora Egea y Ana Rodas.
Manuel Aguayo, José Sartorio y Juan Ayala Haedo.
