Sociales
21 de noviembre de 2025 - 21:55

Daniel Nasta recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Gloria Villalba, José Daniel, Martin y Sebastián Nasta junto con Cecilia Ávila.
Gloria Villalba, José Daniel, Martín y Sebastián Nasta junto con Cecilia Ávila.

La Embajada de Francia en Paraguay distinguió a Daniel Nasta con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero, un honor que resalta su aporte a la cultura. La ceremonia celebró su trayectoria en la publicidad y su huella en la literatura, reconociendo décadas de creatividad, visión y compromiso cultural.

Por ABC Color
Sebastien Lahaie y el embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja.
Sebastien Lahaie y el embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja.
Condecoración entregada a Daniel Nasta.
Condecoración entregada a Daniel Nasta.
Javier Corvalán y María Nasta.
Javier Corvalán y María Nasta.
Walter Ismachowiez, Bárbara y Charif Hammoud; José Antonio Marcondes, embajador de Brasil; Rosi de Ismachowiez; Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea en Paraguay e Hilda Rieder.
Walter Ismachowiez, Bárbara y Charif Hammoud; José Antonio Marcondes, embajador de Brasil; Rosi de Ismachowiez; Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea en Paraguay e Hilda Rieder.
El evento se realizó en la Villa Guaraní, residencia de la Embajada de Francia.
El evento se realizó en la Villa Guaraní, residencia de la Embajada de Francia.
César Manuel Diesel Junghanns y Alicia Marín.
César Manuel Diesel Junghanns y Alicia Marín.