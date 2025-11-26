Sociales
26 de noviembre de 2025 - 01:00

A Todo Pulmón brilló en su emotiva y solidaria cena de gala 2025

Héctor Luis y Luli Rubín junto con Ezequiel García Rubín, Patricia Melot, Emilio García, Pelusa Rubín y Emmanuel García Rubín.
En una noche cargada de emoción, solidaridad y compromiso ambiental, A Todo Pulmón Paraguay Respira celebró la 16ª edición de su tradicional cena de gala “Humberto Rubín” en el Club Centenario. Aliados, voluntarios y figuras destacadas acompañaron una velada dedicada a honrar el legado y los logros del año.

Por ABC Color
Juan Cáceres Troche y Gaby Ovelar.
Bibi Landó y Osvaldo Turlan.
Luján y Victoria Irún junto con Carolina Camillo.
Fernanda Chamorro y Carolina Arévalo.
Sofy Alonzo, Elisa Benegas, Vivi Ruiz Díaz, Eli Ferreira, Sofía Soria y Belén González junto con Mónica y Karen Martínez.
Ana Rivas, Myrian Riveros y Ana Thompson.
Néstor Fleitas y Mirtha Bellassai.
Juampi Pistilli, Norita Rodríguez y Marcelo Cáceres.
