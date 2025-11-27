Sociales
27 de noviembre de 2025 - 20:26

Distrito Perseverancia inaugura un nuevo capítulo para Asunción

Luis Bello, intendente de Asunción; Don Pedro Zuccolillo, Pedro Zuccolillo, Santiago Peña, presidente de la República; Leticia Ocampos, primera dama; Carlos Zuccolillo, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y Rolando Zuccolillo.
Luis Bello, intendente de Asunción; Don Pedro Zuccolillo, Pedro Zuccolillo, Santiago Peña, presidente de la República; Leticia Ocampos, primera dama; Carlos Zuccolillo, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y Rolando Zuccolillo. Pedro Gonzalez

Distrito Perseverancia abrió oficialmente sus puertas con una celebración que reunió a autoridades, residentes, marcas y figuras del ámbito social. Un recorrido inmersivo reveló la esencia de este nuevo destino urbano, donde la naturaleza, el arte, la gastronomía y el diseño redefinen el lujo de vivir Asunción a escala humana.

Por ABC Color
Iciar e Inés Bravo.
Macarena Achón y María José Medina.
Santiago Aguilera, Alejandra Villalba y Martín Heisecke.
Amalia Acosta y Andrea Benítez.
Matthieu Bouthors y Sebastien Beaupied.
Gabriela Centurión y Ana Blanco.
Mónica Yoon y Jhonny Lee.
Joaquín Callizo, Marco Riquelme, Alejandra Moreno y Juan José Callizo.
