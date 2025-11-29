Embajada Británica celebró el cumpleaños del Rey Carlos III

La Embajada Británica en Paraguay celebró el cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III con una elegante recepción en Casa 1927, donde invitados especiales, autoridades y miembros del cuerpo diplomático disfrutaron de una noche con sello británico. Gastronomía típica, música del Reino Unido y un ambiente de camaradería distinguieron esta tradicional celebración.