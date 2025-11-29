Sociales
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Embajada Británica celebró el cumpleaños del Rey Carlos III

Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido y Jack Lightley.
Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido y Jack Lightley. Pedro Gonzalez

La Embajada Británica en Paraguay celebró el cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III con una elegante recepción en Casa 1927, donde invitados especiales, autoridades y miembros del cuerpo diplomático disfrutaron de una noche con sello británico. Gastronomía típica, música del Reino Unido y un ambiente de camaradería distinguieron esta tradicional celebración.

Por ABC Color
Carolina Ortiz Ruffinelli y Stael Ruffinelli.
Carolina Ortiz Ruffinelli y Stael Ruffinelli.
Diego Estigarribia y Antonella Albertini.
Diego Estigarribia y Antonella Albertini.
Mayor Lawrance Ward, Nilda Sosa de Sánchez y Cnel. Óscar Sánchez.
Mayor Lawrance Ward, Nilda Sosa de Sánchez y Cnel. Óscar Sánchez.
Jaques y Sara Allinquant junto con el embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, y Jesús Amor.
Jaques y Sara Allinquant junto con el embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, y Jesús Amor.
José Daniel Nasta y Laura López.
José Daniel Nasta y Laura López.
Sebastien y Laurel Lahaie.
Sebastien y Laurel Lahaie.
Laureano Rauek y Florencia Paolini.
Laureano Rauek y Florencia Paolini.
Grace Elsam, María Antonia de Gwynn, Jennifer Baldock y Carolina de Castaños.
Grace Elsam, María Antonia de Gwynn, Jennifer Baldock y Carolina de Castaños.