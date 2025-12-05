Cámara Paraguayo-Francesa cerró exitoso 2025

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa (CCPF) cerró su año 2025 con una amena fiesta en Villa Guaraní, residencia del embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja. El presidente de la CCPF, Benoît Libourel, celebró los 41 años de trayectoria de la organización y el fortalecimiento de la comunidad empresarial, que ya cuenta con 91 socios activos en Paraguay. El encuentro sirvió para reforzar los lazos de intercambio bilateral.