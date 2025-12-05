Sociales
05 de diciembre de 2025 - 01:00

Cámara Paraguayo-Francesa cerró exitoso 2025

Benoit Libourel, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.
Benoit Libourel, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay. Pedro Gonzalez

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa (CCPF) cerró su año 2025 con una amena fiesta en Villa Guaraní, residencia del embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja. El presidente de la CCPF, Benoît Libourel, celebró los 41 años de trayectoria de la organización y el fortalecimiento de la comunidad empresarial, que ya cuenta con 91 socios activos en Paraguay. El encuentro sirvió para reforzar los lazos de intercambio bilateral.

Por ABC Color
Graciela Brizuela, Ana Karina García y Marina Soerensen.
Graciela Brizuela, Ana Karina García y Marina Soerensen.
Eneide Boneu, Luis Evaly y Nannina Galluppi.
Eneide Boneu, Luis Evaly y Nannina Galluppi.
Vero Pardo, Jorge Medina y Cynthia Fatecha.
Vero Pardo, Jorge Medina y Cynthia Fatecha.
Diego Zavala, María Domaniczky y Fabrice Turbaux.
Diego Zavala, María Domaniczky y Fabrice Turbaux.
Rosa y Walter Ismachowiez.
Rosa y Walter Ismachowiez.
Christophe Chavagneux junto con Fanny Larue.
Christophe Chavagneux junto con Fanny Larue.
Marina Fadlala junto con Antonella Faraone.
Marina Fadlala junto con Antonella Faraone.