Sociales
07 de diciembre de 2025 - 10:47

Nextar celebró liderazgo y logros 2025

Arlette Zapag, Juan José Zapag, José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil en Paraguay, Henri Carrieres y Raúl Zapag.
Nextar realizó su evento anual de cierre de año para clientes en un exclusivo encuentro realizado en el Salón Pérez Uribe del Club Centenario. La compañía celebró un año de importantes hitos, donde destacó su ingreso al ranking de las 50 empresas con mayor reputación del Paraguay y su posicionamiento como número uno en su rubro. El encuentro reunió a líderes de Petrobras, lubricantes y aviación, reafirmando su visión de futuro y eficiencia en el sector.

Por ABC Color
Silvana Martínez, Miriam Maltese y Lizzette Páez.
Albert Hildebrand, Rafael Martínez, Catherine Vargas y Wesley Wiebe.
Yony Rosales, Ignacia Díaz y Raúl Fariña.
Miguel Galeano y Gerardo Molinas.
Remo Benzi junto con Sofia Alfonso.
Federico González, Alejandro Basualdo, Liz Silva y Guillermo Tosoni.
Luis Torres, Liz Obregón y Jonathan Martínez.
