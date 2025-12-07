Nextar celebró liderazgo y logros 2025

Nextar realizó su evento anual de cierre de año para clientes en un exclusivo encuentro realizado en el Salón Pérez Uribe del Club Centenario. La compañía celebró un año de importantes hitos, donde destacó su ingreso al ranking de las 50 empresas con mayor reputación del Paraguay y su posicionamiento como número uno en su rubro. El encuentro reunió a líderes de Petrobras, lubricantes y aviación, reafirmando su visión de futuro y eficiencia en el sector.