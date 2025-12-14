Sociales
14 de diciembre de 2025 - 01:00

Cena de Gala por los 50 años de la cooperativa Ypacarai

Consejo de Administración: Edgar Salinas, Artemio Aldama, Fabio Agüero, Ascencio Acosta, Mario Godoy, Ubaldo Ramírez, Juan Estigarribia, Adalberto Morínigo y Miguel Villagra.
La cooperativa Ypacaraí cumplió 50 años y lo celebró con una distinguida cena de gala en la sede social del Club Atlético 24 de mayo de la ciudad de Ypacaraí.

Por ABC Color
Tribunal electoral: Agueda Escurra, Rilcy Yegros, Beatriz Salinas, Johnny Caballero, Guido Croce, Carlile Barreto, Liz Duré y Zunilda Muñoz.
Mario Godoy, acompañado de su esposa e hijos. Además, Jazmín Benítez y Liz Centurión.
Kevin Jara, Carolina Villamayor, Ximena Gómez, Cinthia Mendieta, Griselda Cantero, Marianela Recalde, Manila Garay, Álvaro Enciso y Pablo Maidana.
Junta de Vigilancia: Enrique Franco, Lilian Ferreira, Hugo Wildberger, Gabriela Arenas, Pedro Arce, Myrian Castro, Justo Colman, Isabel Cáceres, Ramón Monges.
Juan Escurra, Agueda Escurra, Adaliz Escurra y Gonzalo Yaharí.
Griselda Garcete, Emilia Benítez, Rosana Martínez, Lurdes Méndez, Mirta Samaniego, Bettina Pérez y Fabián Molina.
Ubaldo Ramírez, Lurdes Méndez, Ada Adorno y Marlene Sosa.
