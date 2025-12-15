Itaú inauguró Espacio Cultural en el Puerto de Asunción

Itaú, en alianza con la Secretaría Nacional de Cultura, abrió el Espacio Cultural Itaú en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. El lugar nació como un sitio de encuentro y creación que articula arte contemporáneo, territorio y ciudadanía. La exposición estará abierta al público hasta febrero de 2026, e incluye convocatorias a artistas y espacios de conversación con activistas.