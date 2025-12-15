Sociales
15 de diciembre de 2025 - 01:00

Itaú inauguró Espacio Cultural en el Puerto de Asunción

Roberto Galeano, director ejecutivo de la Fundación Itaú, Adriana Ortiz, ministra de Cultura y José Brítez, CEO del Banco Itaú.
Roberto Galeano, director ejecutivo de la Fundación Itaú, Adriana Ortiz, ministra de Cultura y José Brítez, CEO del Banco Itaú.

Itaú, en alianza con la Secretaría Nacional de Cultura, abrió el Espacio Cultural Itaú en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. El lugar nació como un sitio de encuentro y creación que articula arte contemporáneo, territorio y ciudadanía. La exposición estará abierta al público hasta febrero de 2026, e incluye convocatorias a artistas y espacios de conversación con activistas.

Por ABC Color
FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 04-12-2025
