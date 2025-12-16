Francia presentó el Centro Pompidou-Paraná

El arquitecto paraguayo Solano Benítez presentó su diseño para el proyecto “Centro Pompidou x Paraná” en la residencia del Embajador de Francia. Benítez, premiado en la Bienal de Venecia, expuso los detalles de su propuesta para el futuro centro de arte en Foz do Iguazú, Brasil. El proyecto, fiel al espíritu del Centre Pompidou, se ubicará cerca de las Cataratas del Iguazú y utilizará materiales eco-responsables como el ladrillo, sello distintivo de su obra. Personalidades de la cultura y la academia asistieron al evento en Villa Guaraní.