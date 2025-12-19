Brindis de fin de año en la residencia del embajador de Italia

En un ambiente distendido y elegante, en la residencia de la embajada de Italia, la colectividad del país europeo en Paraguay se reunió para un brindis de fin de año. El evento estuvo encabezado por Marcello Fondi, embajador de Italia en Paraguay, y Fernando Beconi, presidente de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya, quienes recibieron a diplomáticos, autoridades invitadas y destacados miembros de la comunidad italiana.