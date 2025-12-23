Sociales
23 de diciembre de 2025 - 14:37

Fiesta del propósito

El embajador de Israel Amit Mekel durante la celebración del Januca.
El embajador de Israel Amit Mekel durante la celebración del Januca.Pedro Gonzalez

La embajada de Israel en Paraguay celebró el Janucá con el encendido de la quinta vela junto a la comunidad judía, autoridades nacionales, diplomáticos, líderes de distintas religiones e invitados especiales. Esta celebración es también llamada la fiesta del propósito.

Por ABC Color
Maia Gamliel, Sofía Schuartzman, Lian Gamliel y Cecilia Shuartzman.
Carlos Alfieri y Rossana Cárdenas.
María Eugenia Cardona y Anita Fis.
Jorge Bron y Pedro Federer.
Moses y Tamar Schuartzman
Celeste Rodríguez y Carolina Melgarejo.
El embajador de Costa Rica Jeison Granados Sánchez, Viviana Campos, Talor Shamash, el embajador de Argentina Guillermo Nielsen, Keren Mekel y el embajador de Israel Amit Mekel.
