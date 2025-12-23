Sociales
23 de diciembre de 2025 - 01:00

Martel celebró 65 años con la presentación de una nueva etapa

Antonio Cubilla, Rodrigo Aguayo y Manuel Peña.
Antonio Cubilla, Rodrigo Aguayo y Manuel Peña.Pedro Gonzalez

Con una experiencia que conectó pasado, presente y visión de futuro, Martel celebró sus 65 años de trayectoria presentando la evolución de su marca, reafirmando su esencia y su compromiso con la industria nacional. El evento reunió a colaboradores, proveedores, aliados estratégicos e invitados especiales.

Por ABC Color
Natalia Gadea, Madeleine Green y Amanda García de Zúñiga.
Natalia Gadea, Madeleine Green y Amanda García de Zúñiga.
Paulina Peña, Enzo Felippo y Eugenia Peña.
Paulina Peña, Enzo Felippo y Eugenia Peña.
Carlos Gill y Andrea Bergues.
Carlos Gill y Andrea Bergues.
Hugo Marín, Amin Chamorro, Francisco Vázquez y Guillermo González.
Hugo Marín, Amin Chamorro, Francisco Vázquez y Guillermo González.
Franco Rojas y Gabriela Ortiz.
Franco Rojas y Gabriela Ortiz.
Lorena Peña y Federico Bartzabal.
Lorena Peña y Federico Bartzabal.
Óscar López Bado, Luis Ayala y Rafael Ayala.
Óscar López Bado, Luis Ayala y Rafael Ayala.
Rodrigo Aguayo y Alejandro Abraham.
Rodrigo Aguayo y Alejandro Abraham.