Sociales
26 de diciembre de 2025 - 01:00

“Observadores”, una muestra de creación colectiva

Javier Medina, Rolando de Barros, Jesús Coronel y Juan Pablo Pistilli.
Javier Medina, Rolando de Barros, Jesús Coronel y Juan Pablo Pistilli.SILVIO ROJAS

El Espacio Cultural Staudt albergó la inauguración de “Observadores”, la muestra final de Azaye Taller Creativo. La exposición presentó proyectos de 24 participantes desarrollados tras un ciclo de formación técnica y artística. El recorrido integró visiones colectivas junto a las obras de Javier Medina, René González y Juan Pablo Pistilli, consolidando un diálogo visual que exploró la fotografía como medio de expresión comunitaria y experimentación creativa.

Por ABC Color
René González y Sebastián Cáceres.
Claudia Cuevas, Ximena Oddone y Cristina Centurión.
Nata Alvarenga y Rebeca López.
Ailin y David Laconich.
Matilde Vera y Gabriela Florentín.
Cielo y Kiara Gallagher.
Sheila Rodríguez junto con Gabriela Cuevas.
