“Observadores”, una muestra de creación colectiva

El Espacio Cultural Staudt albergó la inauguración de “Observadores”, la muestra final de Azaye Taller Creativo. La exposición presentó proyectos de 24 participantes desarrollados tras un ciclo de formación técnica y artística. El recorrido integró visiones colectivas junto a las obras de Javier Medina, René González y Juan Pablo Pistilli, consolidando un diálogo visual que exploró la fotografía como medio de expresión comunitaria y experimentación creativa.