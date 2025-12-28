Regalos de esperanza para el Hospital de San Lorenzo

Bajo el espíritu de la generosidad, se realizó una nueva edición de la “Navidad Solidaria“, el evento benéfico liderado por el doctor Raúl Fanego. La velada, realizada en Dorsia Cocktail Bar, reunió a figuras sociales con un objetivo claro: recolectar juguetes para los pequeños pacientes del Hospital General de San Lorenzo (Calle´i). Esta iniciativa busca transformar la realidad de los niños internados, brindándoles una luz de esperanza y alegría mediante donaciones que celebran el verdadero sentido de estas fiestas.