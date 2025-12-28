Sociales
28 de diciembre de 2025 - 01:00

Regalos de esperanza para el Hospital de San Lorenzo

VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Javier Saiach y Raúl Fanego.SILVIO ROJAS

Bajo el espíritu de la generosidad, se realizó una nueva edición de la “Navidad Solidaria“, el evento benéfico liderado por el doctor Raúl Fanego. La velada, realizada en Dorsia Cocktail Bar, reunió a figuras sociales con un objetivo claro: recolectar juguetes para los pequeños pacientes del Hospital General de San Lorenzo (Calle´i). Esta iniciativa busca transformar la realidad de los niños internados, brindándoles una luz de esperanza y alegría mediante donaciones que celebran el verdadero sentido de estas fiestas.

Por ABC Color
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Paola Hornung, Leticia Vallejos, Carolina Zárate y Carolina Castillo.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Mina Fleischman y José Sartorio.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Carolina Edwards y Silvia Ehreke.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Tobías Santacruz y Magalí Azubel.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Barbie Bradshaw, Caro Martínez Cano y Mavi Amoroso.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Bibi Landó, Mirta Alcaraz y Dolly Müller.
VARIAS COBERTURAS PARA SOCIALES. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 11-12-2025
Vero Vega y Alanis Alcaraz.