Sociales
29 de diciembre de 2025 - 14:11

Arbolito del Shopping Mariscal ilumina la temporada navideña

Silvia Oviedo y Ricardo Gauto.
Silvia Oviedo y Ricardo Gauto.

Con música en vivo y la presencia de Papá Noel alrededor de su tradicional arbolito, el Shopping Mariscal festeja la temporada navideña en la Plaza Mariscal. Familias y amigos se reunieron para disfrutar del espíritu festivo y momentos para compartir.

Por ABC Color
Ana Ferreira, Hernán Prieto y Aracely Báez.
Fabián Torres y Lea Maldonado.
Alejandro Giotta y Gianina Denis.
André y Carlise Carlet.
Magda González, Talia González, Isabel Díaz, Vanessa Apodaca y Fátima Jara.
Charles y Aitana Molinas junto con Leticia Pereira.
Alexandra Lezcano junto con Victoria y Daniel Ayala.
Jimena Acosta, Joyce Duré y Laura Gauto.
