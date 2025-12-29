Sociales
29 de diciembre de 2025 - 16:26

Parroquia María Auxiliadora inauguró museo mariano

Padre Héctor Fariña, arzobispo Edmundo Valenzuela y Nicolás Latourette Bo.
Padre Héctor Fariña, arzobispo Edmundo Valenzuela y Nicolás Latourette Bo.Heber Carballo

Con la presencia de líderes eclesiásticos, feligreses, diplomáticos, artistas e invitados especiales, el Santuario de María Auxiliadora de Asunción abrió oficialmente las puertas del Museo de María. El espacio, dedicado a la vida y advocaciones de la Virgen, contó con una puesta museográfica especial que permitió compartir momentos de cultura y devoción.

Por ABC Color
Ana Martini y Beatriz Krasniansky.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica, y Viviana Campos.
Kristel Morel y Sophia Alonso.
Juan José Benítez y Susana Ferreiro.
Mauro y Leonardo Morel junto con Cielo López.
Shirley Joubert y Mia Morel.
Silvio Morel y Sergio Aquino.
Carolina Acosta y Elena Díaz.
