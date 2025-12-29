Parroquia María Auxiliadora inauguró museo mariano

Con la presencia de líderes eclesiásticos, feligreses, diplomáticos, artistas e invitados especiales, el Santuario de María Auxiliadora de Asunción abrió oficialmente las puertas del Museo de María. El espacio, dedicado a la vida y advocaciones de la Virgen, contó con una puesta museográfica especial que permitió compartir momentos de cultura y devoción.