Sociales
30 de diciembre de 2025 - 01:00

“The Next Era”: Texo celebró logros del 2025 con fiesta futurista

Javier Rojas, Osmar Colmán, María Beatriz Aular, Natalia Gill, Luis González y Nico Manoiloff.
En el bar Boticario, la familia Texo, uno de los holdings de marketing más importantes del país, festejó los logros alcanzados en el 2025 mediante una divertida fiesta con la temática “The Next Era”. El evento se llevó a cabo con la presencia de directivos, aliados e invitados especiales junto con los cerca de 300 colaboradores de la firma.

Por ABC Color
Alfredo Gill Morlis, Ara Ramírez, Leidy Gómez, Delia Velázquez y Mario Hannich.
Amira Salomón, Fiorella Barreto y Stephie Sheiber.
Liz Gaona y Ara Fernández.
Guillermo Riva, Deima Barreto y Jann Samaniego.
José Guerrero, Xenia Espínola y Nadia Fernández.
Yanina Ríos y Sandra Mereles.
Floria Saenger, Danilo Riveros y Ana Núñez.
Oilda Rodi y Brenda Liuzzi.
