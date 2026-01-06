Francia distingue a Jean Robert Normand

El embajador de Francia en Paraguay, Pierre Christian Soccoja entregó la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, al señor Jean Robert Normand en un emotivo brindis realizado en su residencia, Villa Guaraní. Esta distinción celebra su brillante trayectoria en el sector bancario y su incansable labor en favor de la comunidad gala. Ante autoridades y referentes francoparlantes, se destacó su valioso compromiso con la difusión de la lengua y la cultura francesa en Paraguay.