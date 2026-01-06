Sociales
06 de enero de 2026 - 01:00

Francia distingue a Jean Robert Normand

Evelia Normand, Jean Robert Normand y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.
Evelia Normand, Jean Robert Normand y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay. Pedro Gonzalez

El embajador de Francia en Paraguay, Pierre Christian Soccoja entregó la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, al señor Jean Robert Normand en un emotivo brindis realizado en su residencia, Villa Guaraní. Esta distinción celebra su brillante trayectoria en el sector bancario y su incansable labor en favor de la comunidad gala. Ante autoridades y referentes francoparlantes, se destacó su valioso compromiso con la difusión de la lengua y la cultura francesa en Paraguay.

Por ABC Color
Raúl Tuma, Graciela Brizuela y Christophe Chavagneux.
Raúl Tuma, Graciela Brizuela y Christophe Chavagneux.
Alberto Poletti Adorno, Cynthia Fanego y Benoît Libourel.
Alberto Poletti Adorno, Cynthia Fanego y Benoît Libourel.
José María Caniza, Lidia Fiore, Henry Bergeron y Jérôme Pin.
José María Caniza, Lidia Fiore, Henry Bergeron y Jérôme Pin.
Bertrand Gayet y Jacques Allinquant.
Bertrand Gayet y Jacques Allinquant.
Ana María Barrail, Esteban Rapetti, María Celeste Asuna y Margarita Yegros Marc.
Ana María Barrail, Esteban Rapetti, María Celeste Asuna y Margarita Yegros Marc.
Sandra y Enrique Estaque.
Sandra y Enrique Estaque.
Eneide Boneu y Valeriee Salvat.
Eneide Boneu y Valeriee Salvat.