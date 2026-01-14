Puma Energy suma una nueva parada clave frente al aeropuerto

Puma Energy, líder global en el rubro de energía y combustibles, continúa consolidando su crecimiento en Paraguay con la inauguración de la Estación Puma Energy Aeropuerto, ubicada en la Autopista Silvio Pettirossi y Av. Córdoba, frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El evento se llevó a cabo con la presencia de los directivos de la compañía, aliados estratégicos e invitados especiales.