Sociales
14 de enero de 2026 - 16:11

Puma Energy suma una nueva parada clave frente al aeropuerto

Corte de cinta oficial y primera carga de combustible en la Estación Puma Energy Aeropuerto.
Corte de cinta oficial y primera carga de combustible en la Estación Puma Energy Aeropuerto. Pedro Gonzalez

Puma Energy, líder global en el rubro de energía y combustibles, continúa consolidando su crecimiento en Paraguay con la inauguración de la Estación Puma Energy Aeropuerto, ubicada en la Autopista Silvio Pettirossi y Av. Córdoba, frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El evento se llevó a cabo con la presencia de los directivos de la compañía, aliados estratégicos e invitados especiales.

Por ABC Color
Pamela Cardona, Andrés Cepede y Carolina Silva.
Tania Domaniczky y Daniel Formento.
Chiara Benítez y Lucas Alarcón.
Arami Lizza y Ariel Moreno.
Nueva estación Puma Energy Aeropuerto.
Laurent Grange, José González, Katherine Villamayor y Fernando Chaparro.
Carolina Vera, María Inés Villalba y Adriana Cardozo.
Omar Villamayor y Natalia Fleitas.
Cinthya Morales y Aldo Alonso.
César Estigarribia, Juan Carlos Aquino, José Chilavert y José Arrellaga.
Jane Ortega, Astrid Huttemann, Karina Prieto y Mirian Rojas.
