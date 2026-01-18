Verano en Punta del Este

El Parador Imarangatu, ubicado en la emblemática Parada 7 de la Playa Mansa, fue el escenario de un exclusivo encuentro organizado por el doctor Raúl Fanego, reconocido médico ginecólogo y obstetra. Los invitados disfrutaron de una velada frente al mar, deleitándose con especialidades de frutos de mar preparadas por el chef local. Cada año, Punta del Este reafirma su estatus como el epicentro del verano uruguayo, reuniendo a miles de turistas internacionales. Entre ellos, siempre destacan los paraguayos, fieles visitantes de este balneario.