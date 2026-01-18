Sociales
18 de enero de 2026 - 01:00

Verano en Punta del Este

Exclusiva velada en Playa Mansa de Punta del Este.
El Parador Imarangatu, ubicado en la emblemática Parada 7 de la Playa Mansa, fue el escenario de un exclusivo encuentro organizado por el doctor Raúl Fanego, reconocido médico ginecólogo y obstetra. Los invitados disfrutaron de una velada frente al mar, deleitándose con especialidades de frutos de mar preparadas por el chef local. Cada año, Punta del Este reafirma su estatus como el epicentro del verano uruguayo, reuniendo a miles de turistas internacionales. Entre ellos, siempre destacan los paraguayos, fieles visitantes de este balneario.

Por ABC Color
Tobías Santacruz y Raúl Fanego.
Pedro Ramírez y Martín Vera Caballero.
Amilcar Guillén y Verónica Ríos.
Pía Del Vecchio, Pedro Del Vecchio y Paola Hornung.
Alejandro Panadero y Alexhia Bartumeus.
