Alfombra roja, etiqueta rigurosa y show: gran inauguración de Tupí Marketplace

Tupí encendió una noche majestuosa con la inauguración de Tupí Marketplace y la celebración de sus 30 años de historia. Los invitados, vestidos de gala, ingresaron por una alfombra roja al estilo “Oscars” donde influencers y comunicadores destacaron a los mejores vestidos. Asimismo, el evento tuvo un emotivo acto protocolar de bienvenida liderado por sus fundadores, Miguel Ángel Riveros y su esposa Graciela Imas de Riveros, quienes dieron pie al festejo que estuvo lleno de música, baile y sorpresas.