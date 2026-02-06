Sociales
07 de febrero de 2026 - 01:00

Alfombra roja, etiqueta rigurosa y show: gran inauguración de Tupí Marketplace

Familia Riveros, fundadora de Tupí.
Familia Riveros, fundadora de Tupí.

Tupí encendió una noche majestuosa con la inauguración de Tupí Marketplace y la celebración de sus 30 años de historia. Los invitados, vestidos de gala, ingresaron por una alfombra roja al estilo “Oscars” donde influencers y comunicadores destacaron a los mejores vestidos. Asimismo, el evento tuvo un emotivo acto protocolar de bienvenida liderado por sus fundadores, Miguel Ángel Riveros y su esposa Graciela Imas de Riveros, quienes dieron pie al festejo que estuvo lleno de música, baile y sorpresas.

Por ABC Color
Hugo “Negro” Vásquez y Lucía Sapena.
Pelusa Rubin y Emilio García.
José Brítez junto con Conor y Souad Mc Enroy, Ani Romañach y Jerónimo Nasser.
Junior Rodríguez y Fátima Román.
Chiche Corte y Luchi García Rubin condujeron el evento.
Óscar González, Ilana Rubin y Palo Rubin.
Amalia Cutillo y Marcelo Mongelós.
Gia Alfieri y Alejandra Gavigan.
Araceli y Gretha Matiauda.
El tenor Jorge Castro deleitó al público con una selección de músicas paraguayas y latinas, que contó con la musicalización de la orquesta del maestro Sergio Cuquejo y el apoyo del conjunto de baile de la maestra Eli Vinader.
Andrea Benítez y María Salinas.
Yuliette Muller y Gaby Ovelar.
Efrén Ginard y Agripina Jara de Ginard.
Humberto Gilardini y Puppa Careaga.
Karina Leiva, Eliana Bogado y Fátima González.
Javier Silveira y Mariel Decolleville.
Ismael Valdez y Yamilha Mere.
Ricardo Paredes, Raquel Dentíce y César Cáceres.
