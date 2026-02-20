Sociales
20 de febrero de 2026 - 01:00

La Alianza Francesa expande su oferta educativa a Villa Morra

José A. Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP, Graciela Brizuela, presidenta de la Alianza Francesa, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia y Christophe Chavagneux, director de la Alianza Francesa.
Con 69 años de trayectoria, la Alianza Francesa de Asunción inauguró su nueva sede estratégica en el corazón del barrio Villa Morra. Ubicada en Senador Long 463, este espacio surge de una alianza con el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) y el respaldo de la Embajada de Francia. El espacio ofrecerá programas presenciales de nivel inicial para jóvenes y adultos, optimizando la conectividad para sus estudiantes y reafirmando la excelencia académica que caracteriza a la institución en su misión de integración cultural.

Por ABC Color
Walter y Rosa Ismachowiez junto con Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Alex Hammoud.
Valérie Salvat y Silvia Cabral.
Delicia Villagra y Nelly Cristaldo.
Jorge Melgarejo y Sebastián Echague Pastore.
Sandra Díaz, Benoît Libourel y Fanny Larue.
Belén Cuevas y Jeremie Heneman.
María Alejandra Ríos y Catalina Miltos.
