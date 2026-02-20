La Alianza Francesa expande su oferta educativa a Villa Morra

Con 69 años de trayectoria, la Alianza Francesa de Asunción inauguró su nueva sede estratégica en el corazón del barrio Villa Morra. Ubicada en Senador Long 463, este espacio surge de una alianza con el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) y el respaldo de la Embajada de Francia. El espacio ofrecerá programas presenciales de nivel inicial para jóvenes y adultos, optimizando la conectividad para sus estudiantes y reafirmando la excelencia académica que caracteriza a la institución en su misión de integración cultural.