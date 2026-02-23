Sociales
23 de febrero de 2026 - 01:00

Hyundai celebró el lanzamiento de la nueva Palisade

Elsa Sanabria y Mariel Jorgge.
Elsa Sanabria y Mariel Jorgge. Pedro Gonzalez

En una elegante velada realizada en el showroom Automotor Plaza, Hyundai presentó oficialmente en Paraguay la All-new Palisade, su SUV insignia. Clientes, directivos, prensa e invitados especiales compartieron una noche exclusiva donde el diseño, la innovación y el confort fueron protagonistas, marcando la llegada de una nueva referencia premium al mercado local.

Por ABC Color
Karina Frutos y Cris Gill.
Karina Frutos y Cris Gill.
Gretha Matiauda y Lisel Recalde.
Gretha Matiauda y Lisel Recalde.
Hugo “Negro” Vásquez y Leslie Laguardia.
Hugo “Negro” Vásquez y Leslie Laguardia.
Azucena Vera y Paula Artunduaga junto con Tatiana y Alexandra Capdevila.
Azucena Vera y Paula Artunduaga junto con Tatiana y Alexandra Capdevila.
Lorena Argüello, Mirell Mathieu y Julieta Scavone.
Lorena Argüello, Mirell Mathieu y Julieta Scavone.
Amado Martínez, Renato Villate y Mauricio Almirón.
Amado Martínez, Renato Villate y Mauricio Almirón.
Nathalia Redondo y Paola Ferrari.
Nathalia Redondo y Paola Ferrari.
Sebastián Martino y Marcelo Torres.
Sebastián Martino y Marcelo Torres.