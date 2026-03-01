EE. UU. conmemora 250 años con “Freedom 250”

La Embajada de los Estados Unidos en Asunción conmemoró el sestercentenario de su independencia mediante la iniciativa Freedom 250. El programa inició en el Teatro Municipal A. Pane con el concierto “Sinfonía de libertad”, donde la Orquesta Sinfónica Nacional destacó el aporte cultural estadounidense. La celebración continúa este mes con la gala “Historias de Impacto”, la Feria Internacional del Libro en mayo, donde EE. UU. participará como invitado de honor y el FeelUSA con fecha a confirmar. Estas actividades fortalecen los lazos bilaterales y promueven los valores democráticos compartidos.