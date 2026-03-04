Munich Ultra encendió el “Carnaval del Jardín”

Munich Ultra presentó con éxito el Carnaval del Jardín, un evento que transformó la atmósfera de Alfaro Jardín Cervecero, en el Paseo Los Árboles. El público disfrutó del ritmo brasileño con la presentación en vivo de Pagode Do Joao Zinho, mientras que el DJ Resident y Amy Larry se encargaron de marcar el pulso de la noche con su set. La jornada que fusionó sabor y buena música, destacó por su energía y frescura.