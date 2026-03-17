Sociales
17 de marzo de 2026 - 12:02

Propya Awards 2026: la gran fiesta de la música nacional

Jorge Aguilera, María Elena Ojeda y Walter Riveros directivos de SPG.
Jorge Aguilera, María Elena Ojeda y Walter Riveros directivos de SPG. Fernando Romero 10-03-26 Sociale

La quinta edición de los Propya Awards, organizada por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), celebró el talento local bajo el lema “Vos premiás nuestra música”. En una noche cargada de emociones, el público tuvo la última palabra para elegir a los destacados de 14 categorías. Entre los principales galardonados, Purahéi Soul se alzó con el prestigioso título de Artista del Año y, la distinción a Álbum del Año fue para Ndaipóri Frontera de Néstor Lo y Los Caminantes.

Por Nadia Cano
Ceremonia delos Propya Awards2026 Centro de Eventos Paseo La Galeria Fernando Romero 10-03-26 Sociales
Ceremonia delos Propya Awards2026 Centro de Eventos Paseo La Galeria Fernando Romero 10-03-26 Sociales
Ceremonia delos Propya Awards2026 Centro de Eventos Paseo La Galeria Fernando Romero 10-03-26 Sociales
Ceremonia delos Propya Awards2026 Centro de Eventos Paseo La Galeria Fernando Romero 10-03-26 Sociales
Álvaro Gahete y Jazmín del Paraguay.
Álvaro Gahete y Jazmín del Paraguay.
Los Orrego.
Los Orrego.
Miguel Narváez y Jennifer Hicks de Purahéi Soul, premiados en la categoría Artista del Año.
Miguel Narváez y Jennifer Hicks de Purahéi Soul, premiados en la categoría Artista del Año.
Maziela y Mara de Las Paraguayas.
Maziela y Mara de Las Paraguayas.
Melissa Hicks, galardonada en la categoría Mejor Canción de Folklore Nacional por Burrerita, junto con Marcelo Cáceres.
Melissa Hicks, galardonada en la categoría Mejor Canción de Folklore Nacional por Burrerita, junto con Marcelo Cáceres.
Pablo Ortiz y Norma Friedmann.
Pablo Ortiz y Norma Friedmann.
Angie y Aracely Basaldua, ganadoras de la categoría Mejor Canción Religiosa por la canción Sin ti.
Angie y Aracely Basaldua, ganadoras de la categoría Mejor Canción Religiosa por la canción Sin ti.