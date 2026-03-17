Propya Awards 2026: la gran fiesta de la música nacional

La quinta edición de los Propya Awards, organizada por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), celebró el talento local bajo el lema “Vos premiás nuestra música”. En una noche cargada de emociones, el público tuvo la última palabra para elegir a los destacados de 14 categorías. Entre los principales galardonados, Purahéi Soul se alzó con el prestigioso título de Artista del Año y, la distinción a Álbum del Año fue para Ndaipóri Frontera de Néstor Lo y Los Caminantes.