Sociales
19 de marzo de 2026 - 01:00

Cóctel en honor a delegación de MEDEF reunió a empresarios y diplomáticos

Fréderic Schriqui, líder de la delegración, y Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia.
Fréderic Schriqui, líder de la delegración, y Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia. Pedro Gonzalez

El restaurante La Galette fue escenario de un distinguido cóctel en honor a la delegación de empresarios franceses de MEDEF International. Empresarios, diplomáticos e invitados especiales compartieron una amena velada de networking y camaradería, fortaleciendo los vínculos entre Francia y Paraguay en un ambiente elegante y distendido.

Por ABC Color
Thomas Cravinho y Margaux Lefebvre.
Thomas Cravinho y Margaux Lefebvre.
Manuel León, Julien Vanhooydonck, David Traizet, Stanislas de La Rivière y Félix Maubert.
Manuel León, Julien Vanhooydonck, David Traizet, Stanislas de La Rivière y Félix Maubert.
Etienne Dausse, Iris Felir y Alice Lescuras.
Etienne Dausse, Iris Felir y Alice Lescuras.
Fanny Larue y Marisol Touraine.
Fanny Larue y Marisol Touraine.
Alexia Levesque y Claudia Arce.
Alexia Levesque y Claudia Arce.
Valéry Vicini, Philippe Serres y Julio Adrien.
Valéry Vicini, Philippe Serres y Julio Adrien.
Diego Rubenstein, Natalia Claveria, Casten Kilian y Camilo Varas.
Diego Rubenstein, Natalia Claveria, Casten Kilian y Camilo Varas.
Alejandro Peyrat y Jean-Yves Gal.
Alejandro Peyrat y Jean-Yves Gal.