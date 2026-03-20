La Scuola Dante Alighieri celebró 131 años con concierto en homenaje a Verdi

La Scuola Dante Alighieri conmemoró 131 años de historia educativa en Paraguay con un concierto especial dedicado a Giuseppe Verdi. La velada, abierta al público, contó con la soprano Alejandra Meza y el maestro Benito Román, quienes junto al Coro Dante Alighieri, interpretaron obras emblemáticas del repertorio verdiano en un encuentro que combinó música, cultura y legado italiano.