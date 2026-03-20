Sociales
20 de marzo de 2026 - 01:00

La Scuola Dante Alighieri celebró 131 años con concierto en homenaje a Verdi

Enrico Sachero, Vincenzo Liguori, Viviana Ruggero y Higinia Giosa.
Enrico Sachero, Vincenzo Liguori, Viviana Ruggero y Higinia Giosa.SILVIO ROJAS

La Scuola Dante Alighieri conmemoró 131 años de historia educativa en Paraguay con un concierto especial dedicado a Giuseppe Verdi. La velada, abierta al público, contó con la soprano Alejandra Meza y el maestro Benito Román, quienes junto al Coro Dante Alighieri, interpretaron obras emblemáticas del repertorio verdiano en un encuentro que combinó música, cultura y legado italiano.

Por ABC Color
Ricardo Altermburger y Patricia Caselli.
Ricardo Altermburger y Patricia Caselli.
Graciela Benítez, María Asunción Cáceres, Marita Mimbela y Nilda Mongelós.
Graciela Benítez, María Asunción Cáceres, Marita Mimbela y Nilda Mongelós.
Maestro Benito Román y Alejandra Meza.
Maestro Benito Román y Alejandra Meza.
Marta Ochipinti, Teresa Grassi y Adriana Pintos.
Marta Ochipinti, Teresa Grassi y Adriana Pintos.
Natalia Insfrán de Bonzi, Myriam Torre y Graciela Bareiro.
Natalia Insfrán de Bonzi, Myriam Torre y Graciela Bareiro.
Sergio Bonzi, Romina Poletti y Claudio Bardela.
Sergio Bonzi, Romina Poletti y Claudio Bardela.
María Eugenia Leguizamón y Néstor Morel.
María Eugenia Leguizamón y Néstor Morel.
Ester Cantero De Duarte, Juan Gorostiaga y Luz Kamm.
Ester Cantero De Duarte, Juan Gorostiaga y Luz Kamm.