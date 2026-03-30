Gretha Matiauda es la nueva Miss Universo Paraguay

En una emotiva gala celebrada en la Confederación Sudaméricana de Fútbol, Gretha Matiauda fue coronada como Miss Universo Paraguay 2026. Durante su primer discurso como soberana, la estudiante de Economía de 24 años destacó la identidad nacional y el legado de las residentas. Bajo la dirección de Lourdes Arévalos, Matiauda inicia su preparación para el certamen internacional en Costa Rica, respaldada por su exitosa trayectoria previa en concursos internacionales.