Sociales
30 de marzo de 2026 - 14:58

Gretha Matiauda es la nueva Miss Universo Paraguay

Greta Matiauda, Miss Universo Paraguay 2026.
Greta Matiauda, Miss Universo Paraguay 2026. Pedro Gonzalez

En una emotiva gala celebrada en la Confederación Sudaméricana de Fútbol, Gretha Matiauda fue coronada como Miss Universo Paraguay 2026. Durante su primer discurso como soberana, la estudiante de Economía de 24 años destacó la identidad nacional y el legado de las residentas. Bajo la dirección de Lourdes Arévalos, Matiauda inicia su preparación para el certamen internacional en Costa Rica, respaldada por su exitosa trayectoria previa en concursos internacionales.

Por Nadia Cano
Renata Colmán y Nicole Feltes.
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Valeria Gallarini y Fiorella Ricciardi.
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Valentina Vargas y Jazmín Acosta.
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Romina Bogado y Daniel Paredes.
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Sady Ayala Bueno, Sergio Ferrari y Cynthia Aquino.
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Andrea Saldívar y Gissella De Tommaso.
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Susana Duré y Stephanie Loeb.
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