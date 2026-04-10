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10 de abril de 2026 - 13:49

Paraguay lanzó el WRC Rally 2026

Diego Domínguez, Joshua Duerksen y Fau Saldívar.
Diego Domínguez, Joshua Duerksen y Fau Saldívar.SILVIO ROJAS

El Salón Medallistas del Parque Olímpico fue el escenario del lanzamiento oficial de la segunda edición del WRC Rally del Paraguay. La competencia, undécima fecha del calendario mundial, se disputará del 27 al 30 de agosto por los desafiantes caminos de Itapúa. Tras el éxito de 2025, donde la FIA lo calificó como el “mejor rally del año”, la organización apuesta por una edición más ambiciosa. El recorrido por la “tierra roja” se extenderá a 22 pruebas especiales y un total de 356,04 km. Se espera la participación de más de 60 tripulaciones, que atravesarán localidades como Cambyretá, Nueva Alborada y Hohenau.

Por Nadia Cano
Gustavo Saba y Alejandro Galanti.
Gustavo Saba y Alejandro Galanti.
Hugo Alonso, Guillermo Martínez y Alberto Maquieira.
Hugo Alonso, Guillermo Martínez y Alberto Maquieira.
Yenia Peralta, Bernardo Troche y Noel Agüero.
Yenia Peralta, Bernardo Troche y Noel Agüero.