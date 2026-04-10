Paraguay lanzó el WRC Rally 2026

El Salón Medallistas del Parque Olímpico fue el escenario del lanzamiento oficial de la segunda edición del WRC Rally del Paraguay. La competencia, undécima fecha del calendario mundial, se disputará del 27 al 30 de agosto por los desafiantes caminos de Itapúa. Tras el éxito de 2025, donde la FIA lo calificó como el “mejor rally del año”, la organización apuesta por una edición más ambiciosa. El recorrido por la “tierra roja” se extenderá a 22 pruebas especiales y un total de 356,04 km. Se espera la participación de más de 60 tripulaciones, que atravesarán localidades como Cambyretá, Nueva Alborada y Hohenau.