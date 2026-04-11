Sociales
11 de abril de 2026 - 13:00

El cine nacional brilla con el estreno de “Narciso”

Natalia Calcena, Liz Fernández Casabianca, Marcelo Martinessi, Margarita Irún y Sebastián Peña.
Natalia Calcena, Liz Fernández Casabianca, Marcelo Martinessi, Margarita Irún y Sebastián Peña.SILVIO ROJAS

El cine paraguayo vivió una noche de gala en Cinemark con el esperado estreno de “Narciso”, el nuevo largometraje de Marcelo Martinessi. Tras su exitoso paso por la Berlinale, donde obtuvo el premio Fipresci, la cinta llegó a las salas locales. Inspirada en la obra de Guido Rodríguez Alcalá y el caso real de Bernardo Aranda, la película transporta al espectador a la Asunción de 1959. Con un elenco estelar, la producción reafirma la madurez del cine nacional.

Por Nadia Cano
Diro Romero y Manuel Cuenca.
Diro Romero y Manuel Cuenca.
Belén Vierci y Guido Rodríguez Alcalá.
Belén Vierci y Guido Rodríguez Alcalá.
Tana Schémbori y José Insfrán.
Tana Schémbori y José Insfrán.
Darío López y Andrea Quattrocchi.
Darío López y Andrea Quattrocchi.
Miriam Sophia Rochholz y Fernando Bernardou.
Miriam Sophia Rochholz y Fernando Bernardou.
Leti Fleitas y Fernando Abadie.
Leti Fleitas y Fernando Abadie.