El cine nacional brilla con el estreno de “Narciso”

El cine paraguayo vivió una noche de gala en Cinemark con el esperado estreno de “Narciso”, el nuevo largometraje de Marcelo Martinessi. Tras su exitoso paso por la Berlinale, donde obtuvo el premio Fipresci, la cinta llegó a las salas locales. Inspirada en la obra de Guido Rodríguez Alcalá y el caso real de Bernardo Aranda, la película transporta al espectador a la Asunción de 1959. Con un elenco estelar, la producción reafirma la madurez del cine nacional.