Sociales
13 de abril de 2026 - 19:14

Diseño y solidaridad en “La Gala Dorada”

Andrés Ramírez y Mariel Acosta.
Andrés Ramírez y Mariel Acosta.SILVIO ROJAS

El Hotel Crowne Plaza de Asunción fue el escenario de La Gala Dorada, un evento que fusionó creatividad y altruismo en beneficio de la Fundación Nuestros Niños. La velada logró movilizar al sector empresarial y artístico para apoyar a niños con cáncer y leucemia. La noche incluyó la obra teatral “Los pájaros cantan”, un desfile de diseñadores nacionales y una subasta silenciosa de piezas exclusivas. Todo lo recaudado se destinó integralmente a fortalecer los tratamientos y programas de acompañamiento familiar.

Por Nadia Cano
Cecilia Gaona, Salma Schehadeh, Fátima Villalba y Gabriela León.
Cecilia Gaona, Salma Schehadeh, Fátima Villalba y Gabriela León.
Ismendia Rodríguez y Nadine Matta.
Ismendia Rodríguez y Nadine Matta.
Rommy Gamarra, Alicia Torres y Cinthia Burgos.
Rommy Gamarra, Alicia Torres y Cinthia Burgos.
Perla Ortellado de González y Leonor Pedrozo.
Perla Ortellado de González y Leonor Pedrozo.
Lucrecia Llopis junto con Mayi Benítez.
Lucrecia Llopis junto con Mayi Benítez.
María De Rebollo y Cayetana Ayala.
María De Rebollo y Cayetana Ayala.
Roberto Báez, Sabrina Díaz y Luan Caruso.
Roberto Báez, Sabrina Díaz y Luan Caruso.