Diseño y solidaridad en “La Gala Dorada”

El Hotel Crowne Plaza de Asunción fue el escenario de La Gala Dorada, un evento que fusionó creatividad y altruismo en beneficio de la Fundación Nuestros Niños. La velada logró movilizar al sector empresarial y artístico para apoyar a niños con cáncer y leucemia. La noche incluyó la obra teatral “Los pájaros cantan”, un desfile de diseñadores nacionales y una subasta silenciosa de piezas exclusivas. Todo lo recaudado se destinó integralmente a fortalecer los tratamientos y programas de acompañamiento familiar.