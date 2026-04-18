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18 de abril de 2026 - 01:00

More Mariscal 3: el nuevo lanzamiento que deslumbra en Asunción

Santiago Cogorno, Federico Brum, Francisco Jorge, Agustín Milberk, Luciano García Sáez, Guillermo Coco y Josef Preschel.
Santiago Cogorno, Federico Brum, Francisco Jorge, Agustín Milberk, Luciano García Sáez, Guillermo Coco y Josef Preschel.SILVIO ROJAS

En una noche que reunió a invitados especiales, aliados estratégicos y referentes del sector, Altius Group celebró la presentación de More Mariscal 3, el tercer edificio residencial que se integra a Central Mariscal. El encuentro, realizado en el Shopping Mariscal, acompañó el crecimiento de este desarrollo inmobiliario de usos mixtos que continúa consolidándose como uno de los polos urbanos más dinámicos de Asunción.

Por ABC Color
Jorge San José y Daniel Núñez.
Jorge San José y Daniel Núñez.
Andresa Garay, Alexander Wakkae, Kamiel Leemreijze y Gastón Lafuente.
Andresa Garay, Alexander Wakkae, Kamiel Leemreijze y Gastón Lafuente.
Karina Daher y Jorge Leveran.
Karina Daher y Jorge Leveran.