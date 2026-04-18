More Mariscal 3: el nuevo lanzamiento que deslumbra en Asunción

En una noche que reunió a invitados especiales, aliados estratégicos y referentes del sector, Altius Group celebró la presentación de More Mariscal 3, el tercer edificio residencial que se integra a Central Mariscal. El encuentro, realizado en el Shopping Mariscal, acompañó el crecimiento de este desarrollo inmobiliario de usos mixtos que continúa consolidándose como uno de los polos urbanos más dinámicos de Asunción.