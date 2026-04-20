Personal Empresas lidera el networking en MKTrends 2026

En el marco del MKTrends 2026, Personal Empresas consolidó su rol como aliado estratégico del sector corporativo con un exclusivo After & Networking. El evento, celebrado en Puerto Liebig, reunió a directivos de la marca y referentes de la industria para debatir sobre el futuro de los negocios. Este espacio facilitó el intercambio de ideas sobre soluciones de conectividad e Inteligencia Artificial, herramientas clave para la transformación digital en Paraguay.