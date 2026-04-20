Sociales
20 de abril de 2026 - 01:00

Personal Empresas lidera el networking en MKTrends 2026

Hombre de pie, camisa blanca y saco gris, sostiene micrófono mientras habla ante una multitud en evento corporativo.
Juan Ayala, Carlos Jenkins, Martín Atanasoff y Raúl Rojas. Fernando Romero

En el marco del MKTrends 2026, Personal Empresas consolidó su rol como aliado estratégico del sector corporativo con un exclusivo After & Networking. El evento, celebrado en Puerto Liebig, reunió a directivos de la marca y referentes de la industria para debatir sobre el futuro de los negocios. Este espacio facilitó el intercambio de ideas sobre soluciones de conectividad e Inteligencia Artificial, herramientas clave para la transformación digital en Paraguay.

Por Nadia Cano
Hombre con saco gris y camisa blanca, mujer con blusa y pantalones claros, hombre canoso con barba, y hombre en chaqueta gris claro, todos sonrientes.
Aquiles García Carrasco, Carolina Cabos, Hugo Gómez y Daniel Mendoza.
Tres mujeres sonrientes, con diferentes chaquetas, posan en un entorno iluminado con luces azules.
Andrea Villalba, Jazmín Pallares y Celeste Pallares.
Tres mujeres vestidas de negro sonríen en un salón de eventos, con un fondo que sugiere un evento empresarial.
Lucila Isasi, Mara Moro y María Martínez.
Cinco personas sonrientes, bien vestidas con gafetes, en un ambiente luminoso y elegante.
Óscar González, Laura Washan, Lucía Arévalos, Josefina Ferreira y Romina García.
Hombre y mujer sonrientes en un entorno moderno, el hombre viste camisa blanca y pantalones claros, la mujer lleva blusa negra.
Ricardo Rahi junto con Andrea Barreto.
Mujer con chaqueta negra y blusa clara, junto a otra con suéter gris, sonriendo en evento iluminado con luces azuladas.
Brenda Aguilar y Esther Bogarín.
Hombre con chaqueta ligera, mujer con blusa marrón y hombre con camisa azul, todos sonriendo en un ambiente moderno.
Abel Benítez, Angelica González y Lauro Guerrero.
Hombre en traje claro sostiene un micrófono, hablando ante un público, con carteles de 'internet más rápido' y trofeos visibles.
Personal Empresas reafirmó su compromiso de impulsar la competitividad empresarial a través de tecnología de vanguardia.