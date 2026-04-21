Sociales
21 de abril de 2026 - 13:00

Paraguay se viste de gala con la alta pastelería francesa

finger food
Michell Violette, Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia y Jean-Marc Scribante.Heber Carballo

El Gran Hotel del Paraguay albergó la “Experience Patisserie – Édition Solidaire”, una velada histórica que fusionó la técnica francesa con la identidad local. El evento contó con los maestros Jean-Marc Scribante y Michel Violette, distinguidos como Meilleurs Ouvriers de France, quienes compartieron su excelencia con el público paraguayo. Los presentes disfrutaron de una degustación finger food y la creación de un postre exclusivo.

Por Nadia Cano
Johana Borgognon y Tomas Arrua, sonrientes y bien vestidos, participan en un evento culinario con platos de finger food.
Bella Rosa Estigarribia, Johana Borgognon, Chiara Pederzani y Tomás Arrua.
finger food
Ornella Benítez, Katherine Maldonado, Benjamín Almada, Ana Pojomovsky y Sofia Fretes.
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Benoit Libourel junto con Nathalia Riquelme.
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Vero Pardo y Milciades Yapari.
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Gloria Marachi, Norma Marachi y Flor Bordón Basterra.
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Carlos Zayas Guggiari junto con Lucia García.
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Allan Abrantes y Silvina de Abrantes.
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Mariel Mareco y Miriam Rode.